Keita osannato in patria: la Lazio lo aspetta, lui nel frattempo riceve sempre più complimenti, stavolta è una vecchia conoscenza del calcio italiano ad incensarlo, Diomansy Kamara - ex attaccante del Modena e Chievo, esterno del Senegal - ha detto la sua ai microfoni de La Gazette du Fennec: "La forza del Senegal è il collettivo. Abbiamo dei giocatori veramente buoni, lo abbiamo visto nelle prime due sfide. Aliou Cissé è riuscito a compattare questa squadra, che ha un top player in ogni reparto. Sadio Mané è il leader tecnico di questa squadra, ma siamo anche difensivamente solidi. Gueye si è messo in mostra. Keita è davvero forte, secondo me sarà lui la rivelazione di questa Coppa d'Africa. Tutti questi elementi la rendono una potenziale outsider, se non proprio una favorita per la vittoria della competizione". E insieme alla sua fama in patria cresce anche la stima delle big in Italia, Juve compresa