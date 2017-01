Balde Keita, attaccante della Lazio, è tornato a far parlare di sé anche in Coppa d'Africa; ieri dopo la partita vinta dal suo Senegal contro lo Zimbawe, però, il giocatore ha voluto spegnere ogni polemica: ''Sono molto contento per la squadra, ma anche per la vittoria. Siamo pronti per la gara con l'Algeria. Con il nostro allenatore non c'è alcun problema; la sostituzione è una decisione che appartiene a lui, e io rispetto le sue scelte. Giocheremo la prossima sfida per vincere. Vogliamo vincere ogni gara, per arrivare tutti insieme fino in fondo e prenderci la Coppa d'Africa''.