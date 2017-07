L’accordo con il giocatore c’è, ma tra Keita Balde e la Juventus l’ostacolo sono i 25 milioni chiesti dalla Lazio. Per il gioiello biancoceleste la strategia dei bianconeri è aspettare che il prezzo scenda oppure rimandare l’accordo alla prossima stagione, quando il giocatore sarà a costo zero. Per i bookmaker, però, ci sono concrete possibilità che l’affare si chiuda in questa sessione: come riferisce Agipronews, sulle lavagne d’oltremanica il passaggio di Keita alla Juve è sceso da quota 3,00 a 2,00, e ora i campioni d’Italia sono la prima scelta in assoluto. Si allontana invece l’ipotesi Milan, che pure aveva nel mirino il senegalese. I rossoneri hanno frenato l’assalto dopo l’interesse delle scorse settimane, e sono offerti a 3,00. In tabellone spunta anche la pista estera, in particolare quella francese, con il Monaco dato a 4,00.