Mario Kempes, campione del mondo con l'Argentina nel '78 e protagonista con la maglia del Valencia negli anni 70 e 80, ieri era, dopo il 4-0 subito dalla sua ex squadra contro l'Eibar, ha twittato: "La squadra e' ormai allo sbando. Non c'e' gioco, non c'e' una direzione e sono pochi i giocatori che mostrano voglia". Parole che alla societa' non sono piaciute tanto che Kempes, qualche ora dopo, ha annunciato su Twitter che il club gli ha revocato l'incarico di ambasciatore del Valencia. La reazione dell'argentino: "Ma i miei sentimenti per questa squadra non cambieranno e continuero' a dire quello che penso su quello che, dal mio punto di vista, non funziona".