C’è grande bagarre per il centrocampista ivoriano Frank Kessié, autentica sorpresa della Serie A, con già sei reti all’attivo e prestazioni di alto livello che hanno messo in risalto la qualità e la personalità di questo ragazzo, che solo l’anno scorso giocava in Serie B. Con un pizzico di ritardo, tutti ne hanno compreso le potenzialità; meglio tardi che mai. Tra gli estimatori del classe ’96, anche il Chelsea di Antonio Conte, che per averlo sarebbe disposto ad anticipare la concorrenza e versare nelle casse dell’Atalanta circa 23 milioni di euro.



NESSUNA FRETTA - Ma la verità è che ad oggi George Atangana, agente del calciatore, non ha alcuna fretta di scegliere la prossima destinazione, anzi… Il suo telefono squilla senza tregua, le telefonate giungono da tutti i maggiori campionati europei: Bundesliga, Premier, Liga e Serie A, in ognuno di questi campionati c’è qualcuno che vuole Kessié e che non perde tempo per farsi avanti e per sondare il terreno. Con un simile scenario all’orizzonte, sarebbe controproducente affrettare i tempi. Anzi, a dirla tutta, in questo momento tutto gioca a favore del calciatore, che può permettersi di scegliere con calma. A tal proposito, Atangana è volato in Costa d’Avorio per parlare con il ragazzo e per tranquillizzarlo circa il suo futuro.



UNA SOLA CERTEZZA - Inter, Milan, Juve, Napoli, Manchester City, United, Barcellona, Wolfsburg: nessuna pista è da ritenersi chiusa. Tra queste squadre c’è sicuramente chi ha compiuto passi più concreti di altre, ma ad oggi è una sola la certezza relativa a Kessié: chi lo vuole deve presentare un’offerta da 20 milioni di euro a salire e presto, molto presto, l’asta sarà aperta.