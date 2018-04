La sosta nazionali spesso, soprattutto nella seconda metà del campionato, diventa un 'problema' per le squadre di club: un ulteriore dispendio di energie per i giocatori, già costretti agli straordinari se impegnati su più fronti. A volte però, la pausa può avere l'effetto opposto e diventare un vero e proprio toccasana per i calciatori: chiedere a Franck Kessie, rigenerato dalle due settimane lontano dai campi della Serie A. L'ivoriano infatti, grazie anche ai soli 75' disputati con la propria nazionale contro il Togo (a riposo contro la Moldavia) è stato uno dei migliori del Milan contro la Juventus: muro nei contrasti, costante negli inserimenti in appoggio alla punta e nei tagli sugli spazi aperti da Suso e Calhanoglu, ha giganteggiato allo Stadium mettendo in ombra un avversario più esperto come Matuidi.



GATTUSO SORRIDE, MA IN ESTATE... - Dominio atletico e intelligenza tattica: una versione 2.0 del giocatore che la scorsa stagione, con la maglia dell'Atalanta, aveva stregato tutte le big di Serie A e attirato anche top club europei. Servivano gli allenamenti ad alta intensità di Gennaro Gattuso, serviva soprattutto riposo: esclusi il preliminare di ritorno contro lo Shkendija, l'ultima dei gironi di Europa League contro il Rijeka e la sfida con la Sampdoria (squalificato), Kessie ha giocato tutte le partite stagionali del Milan, quasi sempre dal primo minuto (tranne le due sfide con l'AEK Atene ai gironi). Ora, con i rossoneri, eliminati dall'Arsenal in Europa e con la finale di Coppa Italia ancora lontana, l'ivoriano può avere il giusto riposo tra un impegno di campionato e l'altro e Gattuso confida che l'intensità vista contro i bianconeri non sia un caso isolato ma diventi la costante da qui al termine della stagione. Poi, sarà tutta un'altra storia. L'obiettivo primario del Milan, infatti, sarà procurare al tecnico un vice-Kessie, qualcuno che possa dargli il cambio per evitare di ripetere un'altra stagione in apnea: la lista degli osservati è lunga, dal parametro zero Ki ai 'nostrani' Fofana e Jankto fino a Demirbay, da un anno ormai sul taccuino di Mirabelli. Per il mercato però c'è tempo, ora c'è il campo e un finale di stagione nel quale il Milan si gioca le ultime possibilità di raggiungere la zona Champions League (già contro l'Inter spareggio decisivo): Gattuso può contare su un'arma in più, un Kessie rigenerato dalla sosta.



@Albri_Fede90