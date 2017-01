Khama Billiat è un nome che suonerà nuovo alla maggior parte degli appassionati di calcio europeo. In Africa, però, questo talento ha già conquistato tutti. Nato nel 1990 ad Harare, capitale dello Zimbawe, il nuovo idolo del continente nero, è una seconda punta in grado di giocare anche sull'esterno; con la maglia dei Guerrieri, soprannome dei nazionali dello Zimbawe, sta incantando in Coppa d'Africa, e anche in Europa hanno iniziato ad accorgersi di lui.



MEGLIO DI MAHREZ - Uomo simbolo del Mamelodi Sundowns, squadra del Sudafrica con la quale ha conquistato la Champions League del suo continente, Billiat, ex Ajax Cape Town, ha qualità tecniche strabilianti; è in grado di saltare l'uomo con semplicità oltre che di incidere in zona gol, come ha dimostrato nel match d'esordio in Coppa d'Africa, nel quale ha fatto letteralmente ammattire i difensori algerini. E proprio nel match pareggiato per 2-2 contro l'Algeria si è guadagnato l'appellativo di ''calciatore più forte di Mahrez''; un'etichetta importante per un giocatore semi-sconosciuto in Europa, ma che in patria ha già convinto tutti del suo valore.



PARAGONI IMPORTANTI - Non solo Mahrez, Billiat è stato paragonato anche ad altri grandi calciatori che hanno fatto la storia del continente africano; le sue qualità, in patria ne sono certi, lo avvicinano a Geroge Weah, unico calciatore africano capace di vincere il Pallone d'Oro, Sadio Mané e Samuel Eto'o. Anche Samuel Kuffour, ex giocatore di Roma e Bayern Monaco, ha promosso a pieni voti il giocatore dello Zimbawe, destinato ad avere un fulgido futuro: ''Descrivere un giocatore del genere non è facile perché ha tutto. Per certi versi mi ricorda Eto'o o George Weah; se invece dovessi paragonarlo ad un giocatore ancora in attività direi Mané del Liverpool. Se lui volesse penso che potrebbe già trasferirsi in Europa. Sarebbe un peccato se lasciasse l'Africa, ma uno come lui merita il calcio europeo; io da ex difensore posso garantire che è un giocatore immarcabile''.



OCCASIONE DI MERCATO - La Billiat-mania, che sta divagando in questi giorni di Coppa d'Africa, ha destato l'attenzione dei club europei, che stanno iniziando a seguire con crescente interesse l'uomo simbolo dello Zimbawe, capace di vincere anche il riconoscimento di migliore calciatore africano ad aver giocato nel continente la passata stagione; e il primo ad aver messo gli occhi su Billiat è stato Rafa Benitez, che sta già pensando di portarlo in Inghilterra, al Newcastle. Un talento promosso anche da Stephen Makinwa, ex giocatore della Lazio: ''Sono sicuro che lo vorranno tutti anche in Europa, è pronto per giocare nel calcio che conta''. Ora, però, il mercato non è un pensiero per Billiat che è concentrato sul suo Zimbawe e sull'Africa, che ha già imparato ad amarlo come pochi altri.