Dal calcio giocato al mercato: Calciomercato.com ha intercettato a Milano, Houssine Kharja, un lungo passato in Italia tra Ternana, Roma, Piacenza, Siena, Genoa e soprattutto Inter e Fiorentina. L'ex centrocampista ha parlato a tutto campo, dalla delicata situazione viola alle mosse delle milanesi per rafforzarsi, mosse legate a doppio filo proprio al mercato fiorentino.



Situazione delicata a Firenze, giocatori che chiedono di partire e la famiglia Della Valle che pensa di cedere la società: che idea si è fatto della vicenda?



Sinceramente per una piazza come Firenze lo trovo un momento un po' difficile da vivere, soprattutto a inizio stagione. Arrivano da una stagione non negativa ma non all'altezza delle aspettative di una piazza come Firenze. E' davvero un peccato perché ho conosciuto per esempio i Della Valle, persone perbene che hanno dato parecchio alla Fiorentina e possono ancora dare di più e secondo me daranno ancora di più, non li vedo lasciare la Fiorentina. Sono le persone giuste per questa società".



Si è detto dei giocatori in fuga, primo della lista Borja Valero che ha rotto con la Fiorentina ed è finito nel mirino dell'Inter.



"Il primo anno che è arrivato in Italia era il miglior centrocampista in Serie A, si è fatto valere in una piazza importante come Firenze, in una squadra già molto importante. Sicuramente andrà all'Inter, è una cosa che fa gola un po' a tutti però secondo me sono due squadre importanti, due squadre conosciute a livello mondiale. Poi la scelta la fa lui e bisogna anche capire i giocatori: oggi le bandiere non ci sono dappertutto, lui ha fatto i suoi anni a Firenze, se continua è in una grande piazza se decide di cambiare per l'Inter va in un'altra grande squadra".



Firenze-Milano asse calda, anche sponda rossonera: il Milan punta Nikola Kalinic, che ha pubblicamente dichiarato di volersi trasferire alla corte di Montella.



"Ho letto da poco, è un attaccante importante che ha rifiutato ricche proposte dalla Cina a gennaio. A me piace parecchio, fa anche reparto da solo, fa gol, può dare qualcosa in più a questo Milan che ha già lavorato bene sul mercato. Sarebbe una grande opportunità anche per lui ma il discorso è lo stesso per Borja: è già in una grande piazza, in una grande squadra, non cambierà molto a livello di visibilità, forse cambierà a livello di motivazione perché a volte un giocatore dopo un po' può stufarsi di stare nella stessa piazza e vuole vedere cose nuove".



Uno dei nomi più chiacchierati è quello di Federico Bernardeschi, che ha rifiutato il rinnovo con la Fiorentina e piace alla Juventus: qual è il suo consiglio per il giocatore?



"Viene da una stagione importante soprattutto nel finale, gli consiglio di giocare, è la cosa più importante per un giovane come lui soprattutto nell'anno del Mondiale. Può trovarsi il suo spazio da protagonista in Nazionale quindi deve fare la scelta giusta: è giovane, ha ancora tempo per andere in grandi squadre ma ha le qualità per giocarsi il posto in una squadra come la Juve. Però deve fare la scelta giusta nell'anno del Mondiale".