Sami Khedira ha parlato alla Bild delle differenze che ci sono tra il modo di approcciarsi al lavoro di Ancelotti e Pep Guardiola: ''So come è fatto Ancelotti, da molte libertà ai giocatori perché vuole che siano creativi. Non è il tipico italiano perché è stato molto influenzato dalle esperienze all'estero. Io con lui mi sono trovato molto bene. Con Guardiola, invece, non ho mai lavorato ma penso che con lui ci siano regole molto rigide. Ci sono grandi differenze tra questi due allenatori''.



ALLEGRI ALLA GUARDIOLA - Il tedesco ha poi parlato della Juventus e di come a Torino ci sia grande attenzione per ogni particolare; regole rigide e cultura del lavoro: ''Alla Juve, con Allegri, lo stile è molto più simile a quello di Pep: gli allenamenti sono molto intensi, si lavora duramente; poi dedichiamo moltissimo tempo alle video-analisi e alla cura della tattica''.



TORINO COME LA GERMANIA - Khedira ha proseguito con i parallelismi, sottolineando come a Torino ci sia una mentalità più simile a quella tedesca: ''Non credo agli stereotipi, ma ogni nazione ha le proprie tradizioni. Quando sono arrivato in Italia pensavo di trovare un approccio simile a quello spagnolo, invece a Torino sono molto più simili ai tedeschi per mentalità. Estrema puntualità e grande cultura del lavoro. Qui mi sto trovando molto bene e sto cercando di arricchirmi il più possibile; mi piace prendere il meglio di ogni nazione in cui vivo''.