Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, le sirene della MLS relative a un interessamento per Sami Khedira si stanno facendo sempre più vive. Il tedesco, nonostante non abbia ancora 30 anni e sia il perno del centrocampo della Juventus insieme a Claudio Marchisio, non sembra escludere affatto l'ipotesi per un possibile approdo in terra statunitense nel prossimo mercato estivo. L'eventuale addio di un altro big del reparto mediano, dopo quelli di Vidal, Pirlo e Pogba nel giro di due estati, lascerebbe di stucco il tifo bianconero e costringerebbe Marotta ad investire nel prossimo mercato gran parte delle risorse per rendere nuovamente il centrocampo juventino competitivo a livello europeo.