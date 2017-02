Sami Khedira aveva la nomea di essere il classico giocatore di cristallo da utilizzare una partita si e l'altra no per paura delle sue precarie condizioni fisiche. In realtà, però, il tedesco ha dimostrato, al suo secondo anno alla Juventus, di aver recuperato una forma fisica eccellente. L'ex Real Madrid ha infatti già messo assieme più presenze dello scorso anno.

Come sottolinea ilbianconero.com Khedira ha giocato 28 partite di campionato in questa stagione (2391 minuti), tre in più di tutte quelle messe assieme lo scorso anno (25 presenze, 1921 minuti).