Il nuovo modulo della Juventus sta regalando ai bianconeri un Sami Khedira granitico davanti alla difesa. Il centrocampista tedesco è tornato a giocare in un centrocampo a due, come ai tempi del Real Madrid. E proposito del nuovo modulo, ecco le dichiarazioni di Khedira riprese da La Gazzetta dello Sport: “La cosa importante è che la Juve vinca e non importa chi tra me, Pjanic, Marchisio giochi. Al momento stiamo controllando al meglio le gare: non è comunque importante il sistema ma il modo di interpretare le partite, perché gli attaccanti devono combattere di più ed è più importante giocare di squadra. Cinque, tre o quattro dietro conta poco: conta che tutti combattano. In questo ruolo ho giocato anche nel Real Madrid.



“Ora dobbiamo calarci nelle sfide di campionato contro Crotone, Cagliari e Palermo, poi potremo pensare all’impegno di Champions contro il Porto, una squadra che si è sempre dimostrata fortissima contro le grandi. Molte squadre hanno vinto la Champions in maniera inattesa, sicuramente bisognerà essere al meglio in quei momenti ma altrettanto certamente crediamo in noi stessi, sappiamo di essere forti.”