Khouma Babacar è tornato in campo dopo l'assenza dovuta alla preferenza, da parte di Stefano Pioli, di Giovanni Simeone. L'ex attaccante del Genoa aveva relegato nuovamente il senegalese in panchina, proprio lui che è ormai giunto all'ennesima stagione in cui non parte titolare e neanche con una fiducia consolidata nelle sue caratteristiche. Ieri Pioli lo ha inserito a gara in corso ma, per Babacar, sono arrivati solamente i fischi del 'Franchi' a causa dei ripetuti errori: criticato da tempo, in estate non ha voluto lasciare la Fiorentina. A Firenze percepisce 1,4 milioni di euro all'anno (risultando il calciatore più pagato della rosa) fino al 2019: il contratto andrà in scadenza il prossimo anno, vedremo quale soluzione sarà adottata. Intanto ieri contro l'Atalanta è arrivata l'ennesima bocciatura: con la presenza di Cyril Thereau, lo spazio a disposizione è ancor più ridotto. Bisognerà capire quale futuro andrà riservato a Babacar, tra una conferma, la fiducia o una cessione.