L'Ajax torna ad alzare la voce in Europa League con una prova maiuscola nell'andata dei quarti contro lo Schalke e il merito è soprattutto del capitano Davy Klaassen: il 2-0 porta solo la sua firma, prima su rigore e poi con un'incursione al centro dell'area finalizzata da un destro al volo chirurgico. Due acuti in una partita da leader tecnico e caratteriale indiscusso, una prestazione sublime figlia di una maturità calcistica ormai raggiunta a 24 anni compiuti lo scorso febbraio e dopo un'intera carriera tra giovanili e prima squadra dell'Ajax è giunta l'ora di tentare una nuova avventura.



LA LAZIO CI PROVA: I DETTAGLI - Il contratto in scadenza nel 2019 ha già ingolosito tanti club europei, a partire dallo Schalke appena affrontato fino ad arrivare a Everton e Southampton in Premier e Villarreal in Spagna. L'Italia però non è rimasta a guardare, anzi, è da registrare lo sprint della Lazio. I biancocelesti sono rimasti stregati dall'olandese e hanno già mosso i primi passi: contatti ben avviati con l'entourage e intesa di massima raggiunta sull'ingaggio (quadriennale da oltre un milione di euro a stagione); fissato il budget, 10 milioni di euro è quanto il ds Tare e il presidente Lotito sono disposti a investire per portare a Roma Klaassen. Il gradimento del giocatore mette in una situazione privilegiata la Lazio, ma attenzione al possibile ritorno di fiamma del Napoli: la pista si è raffreddata dopo essere stata molto calda la scorsa estate, non è da escludere però che De Laurentiis torni alla carica al termine della stagione soprattutto se le sirene di mercato su Zielinski dovessero farsi più insistenti. Per questo la Lazio vuole accelerare per evitare sgambetti dell'ultimo minuto: Klaassen ha convinto, settimane importanti per la trattativa che potrebbe portare un nuovo talento olandese in Italia.



