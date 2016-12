Jürgen Klopp, stando a quanto riportato dal Guardian, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti sul match di Premier del 31 gennaio che vedrà i Reds contrapposti al Manchester City di Guardiola; il tecnico tedesco si è anche soffermato sulle condizioni di Philippe Coutinho che non sarà in campo contro i citizens: ''Coutinho contro il City? No, è troppo presto. Sta recuperando bene ma non sarà in campo né contro il Manchester né contro il Sunderland''.



GRANDE SFIDA CON GUARDIOLA - Klopp si è poi concentrato sulla sfida imminente contro Guardiola che, per quanto affascinante, è di difficile previsione: ''Conosciamo tutto del Bayern di Pep; sappiamo come giocava e conosciamo i movimenti, ma ora è tutto differente. Il sistema di gioco che usa adesso è diverso, così come lo sono i giocatori. Siamo squadre diverse e nessuno può fare pronostici al momento. Pep è un allenatore straordinario, lo abbiamo ammirato al Barcellona e al Bayern e anche ora al City e sarà una grande sfida''.