Jurgen Klopp ha parlato della partita persa ieri dal Liverpool contro lo Swansea, ed ha anche commentato l'atteggiamento dei tifosi: ''C’era grande frustrazione e dispiacere, nel primo tempo i nostri tifosi non si sono comportati come al solito. In altre partite probabilmente abbiamo meritato di più di perdere. Abbiamo creato molto e per questo siamo molto frustrati''.