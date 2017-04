Otto stagioni al Mainz, sette al Borussia Dortmund e due, per ora, al Liverpool. Una carriera non eccessivamente lunga, eppure Jurgen Klopp si è detto pronto, in un'intervista a Sport1, a chiudere i battenti tra non molto tempo: "Quando la mia carriera sarà terminata non avrò certo allenato dieci diversi club. Anzi, ci sono chance non irrisorie che avrò allenato solo tre club. Devo dire che è davvero improbabile che improvvisamente diventi un allenatore che cambia club ogni anno. Al contrario, per me è sempre molto facile sentirmi completamente parte integrante del progetto in un club, considerato che sono spesso dei progetti a lungo termine".