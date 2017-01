L'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp ha dichiarato in conferenza stampa: "Siamo ancora in fase di costruzione. Ovviamente la fiducia non può essere la stessa di chi ha vinto 10 partite, se soffriamo un pochettino sembra che soffriamo tantissimo. Ma vedo sempre dei progressi, anche negli errori. Gli ultimi risultati non mi piacciono, ma ho visto una squadra che lotta sempre. Non so cosa dobbiamo fare per cambiare le decisioni su falli e interventi con la mano, sarebbe bello di tanto in tanto sentire un fischio arbitrale a nostro favore. Le ultime due sconfitte sono state due gare simili, ma il Southampton ha giocato in modo diverso. La questione non è la difesa, ma il mantenere i nervi saldi. Tra una partita e l'altra non possiamo fare molto, abbiamo avuto due giorni per recuperare e domani saremo di nuovo in campo".