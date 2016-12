Miroslav Klose ha parlato a Welt Am Sonntag della sua decisione di abbandonare il calcio; l'ex attaccante della Lazio ha spiegato i motivi per i quali ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e dare l'addio al rettangolo verde: ''L'ho fatto per la mia famiglia, che voleva sentirsi finalmente a casa. Ho rispettato il loro desiderio''. Klose ha anche sottolineato che le sue condizioni fisiche gli avrebbero anche permesso di proseguire: ''Avrei potuto giocare altre due stagioni ad alto livello. Mi sarei potuto trasferire da qualche parte anche da solo, ma so come sono fatto. Ho bisogno della mia famiglia accanto''. Una scelta dettata, quindi, dalla volontà del tedesco di passare più tempo con la famiglia dopo vent'anni di carriera al top.