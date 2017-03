Se il futuro della famiglia Kluivert si chiama Justin, che sabato scorso ha segnato il suo primo gol in Eredivisie con la maglia dell'Ajax, il passato, recente, rivela una brutta storia nella quale è stato coinvolto Patrick, ex attaccante di Milan, Ajax e Barcellona, ora direttore sportivo del Paris Saint-Germain. Una storia che racconta di debiti e scommesse, di minacce e calcio olandese.



Come ha rilevato de Volkskrant, infatti, nel 2011, Kluivert, all'epoca allenatore delle riserve del Twente, avrebbe scommesso pesantemente su alcune gare della prima squadra, una pratica non vietata dai regolamenti della Federcalcio olandese al momento dei fatti. Le scommesse del dirigente del PSG erano state raccolte da un'organizzazione criminale, con cui aveva accumulato un milione di euro di debiti. Dopo le tante minacce, un poco alla volta, l'ex rossonero è riuscito a saldare il debito.