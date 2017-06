Patrick Kluivert ha parlato al Telgraph della sua decisione di lasciare il Psg: ''Non mi interessa il ruolo di ambasciatore, cercherò senza problemi un nuovo lavoro. Voglio restare in prima linea. Ho lavorato all'AZ, al NEC, al Twente, sono stato ct di Curaçao, vice ct dell'Olanda e direttore tecnico di un club importante come il PSG. Questo mi rende orgoglioso. Il bagaglio di esperienza acquisito a Parigi mi servirà per il futuro''.