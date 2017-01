Gerard Deulofeu è destinato ad essere un uomo mercato fino all'ultimo giorno utile di trattative. Colpa di una situazione di precarietà nell'Everton di Koeman, che lo ha escluso dall'elenco dei convocati in occasione degli ultimi due turni di campionato, casualmente in coincidenza con i rumors che vogliono l'attaccante spagnolo classe '94 nel mirino di Milan e Roma. A tal proposito, le due società italiane non avranno accolto con particolare piacere le dichiarazioni del manager dei Toffies alla vigilia dell'impegno di FA Cup contro il Leicester: "Al momento non c’è nessuna possibilità di veder partire Deulofeu, anche a causa degli infortuni di Lennon e Bolasie. Abbiamo avuto alcuni contatti con altre squadre, ma per ora resta con noi". E' proprio da questo "per ora" nascono le speculazioni destinate a tenere banco fino al 31 gennaio.



Il Milan non può spingersi oltre l'offerta di prestito secco, in assenza di un budget per il mercato e dell'autorizzazione della cordata cinese interessata all'acquisto del club a impegnarsi anche solo con un diritto di riscatto, soluzione che invece la Roma, alla ricerca di un vice Salah, può mettere sul piatto. Il club inglese, nonostante il recente arrivo dell'esterno classe '97 Lookman dal Charlton, spinge per una soluzione a titolo definitivo o al massimo per un prestito con obbligo di riscatto. Un muro che per il momento non accenna a cedere, ma Milan e Roma restano vigili in attesa che si apra il sospirato spiraglio.