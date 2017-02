Archiviato San Valentino e la giornata degli amori duraturi, il mondo festeggia oggi San Faustino, il giorno in cui tocca ai single celebrare la propria libertà. Libertà da un legame stabile (voluto o meno), libertà da un contratto come quello che può legare un calciatore ad una squadra. E sono tanti i single, o i giocatori in cerca di una squadra per il proprio futuro in questo 15 febbraio. Giocatori svincolati o, meglio ancora, in scadenza di contratto a fine stagione e pronti a scegliere una nuova realtà. E' il caso di Sead Kolasinac, esterno sinistro dello Schalke 04, corteggiatissimo quest'inverno dalla Juventus.



LIBERO DI SCEGLIERE - L'esterno bosniaco classe '93 è stato trattenuto nel corso del mercato di gennaio dal club tedesco, che non ha voluto liberarlo forte di un contratto che terminerà soltanto il 30 giugno. Il giocatore non ha forzato la mano per l'addio, ma ora è libero di firmare un precontratto con chiunque lo contatterà in vista della prossima stagione. Il rapporto con lo Schalke 04 resta ottimo, ma la volontà di provare una nuova esperienza non è mai stata in discussione.



LA JUVE RESTA IN ATTESA - La Juventus, che tanto aveva spinto per Kolasinac a gennaio ora sta prendendo tempo. La decisione sul futuro della propria panchina sarà fondamentale anche in ottica mercato e con un Allegri che lascerà a fine stagione si dovrà prima trovare un nuovo tecnico che approvi l'eventuale investimento per l'esterno bosniaco. In questo vuoto si sta inserendo l'Arsenal, che proprio in Allegri ha individuato il potenziale sostituto di Arsene Wenger per la prossima stagione. Storie di amori finiti, di potenziali "single" in cerca di nuove avventure. Come quella di Kolasinac prima sedotto, ma ora messo in stand by.