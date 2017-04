Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista dell'Inter, Geoffrey Kondogbia ha parlato a margini di un evento nella sua Parigi: "Oggi apro il mio sito internet, e presento la mia associazione. La beneficenza è qualcosa che dobbiamo fare tutti, non solo noi calciatori. Volevo iniziare dall'Africa e per il futuro magari spostarmi in Europa. Voglio aiutare i bambini che non hanno materiale per la scuola e in ambito sanitario. Spero di riuscire a fare le cose per bene".



IL GIOVANE THEO - "Quanto successo a quel ragazzo mi ha dato fastidio, volevo fare qualcosa anche per lui. E' stata una cosa molto brutta. L'ho visto a San Siro. Penso che verrà anche per le prossime partite. Sono contento che per lui le cose vadano meglio".



CHAMPIONS ANCORA APERTA - "Ieri abbiamo sbagliato, volevamo vincere. Ci abbiamo provato e nel primo tempo abbiamo fatto bene, nel secondo eravamo meno organizzati. Vogliamo vincere la prossima partita, dobbiamo essere pronti e lavorare in settimana per farlo, così come nelle altre. Non è ancora finita, dobbiamo crederci. Guardiamo avanti, partita per partita, iniziando dal Crotone".



SUL DERBY - "Il derby? E' un derby, appunto, non qualcosa in più. Vogliamo vincere e proveremo a farlo".



STO MEGLIO - "Mi trovo meglio, devo ancora migliorare perché so che posso farlo. Conosco le mie qualità. L'Inter è una grande squadra, noi giocatori dobbiamo dimostrare di meritarla".



PIOLI VS DE BOER - "A me e a tutti i compagni Pioli ha dato fiducia. Io venivo da un momento brutto con De Boer, ma non sono il solo che ha beneficiato del suo ottimo lavoro. Per questo non dobbiamo fermarci e continuare su questa strada. Quando sono arrivato a Milano mi sono trovato in un campionato diverso, ho dovuto fare qualcosa in più. Oggi va meglio e proverò ad arrivare al top, tante cose sono cambiate da quando sono arrivato in Italia".