Trasferitosi al Valencia in uno scambio di prestiti che ha portato Joao Cancelo all'Inter, il centrocampista Geoffrey Kondogbia ha concesso una lunga intervista a As: "Rispetto ai tempi del Siviglia sono più maturo, tatticamente credo di essere migliore, sono migliorato dal punto di vista dell'esperienza. Già l'anno scorso, a dicembre, ho ricevuto delle telefonate da Valencia, ma non si è fatto nulla. E quando a luglio l'interesse si è riattivato, sono stato portato qui da tre cose: il progetto, il club, che è grande, e il feeling con l'allenatore. Vorrei restare qui a lungo ma ora dobbiamo pensare solo a quest'anno e poi vedremo".