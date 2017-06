@ak.s23 @doubler_93 Un post condiviso da Geoffrey Kondogbia (@geoffreykondogbia) in data: 10 Giu 2017 alle ore 09:17 PDT

Geoffrey. L’ultima trovata del centrocampista francese è stata postare su Instagram un video dove indossa una maglia diversa da quella nerazzurra. L’ex Monaco è in vacanza in Spagna e mostra la sua casa e l’automobile sportiva. I più di 300 mila follower hanno subito notato il video.. La maggior parte degli interisti pregusta la cessione del giocatore, soffiato al Milan per 35 milioni di euro solo due estati fa. Più volte accostato proprio al PSG anche nelle ultime settimane,. E chissà che questo non possa essere un indizio di mercato…