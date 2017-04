Dopo essersi riguadagnato una maglia da titolare con l'Inter e aver allontanato le voci di mercato che lo vedevano lontano dall'Italia, Geoffrey Kondogbia ha rilasciato una doppia intervista alla Gazzetta dello Sport e a Canal Plus nella quale ha fatto il punto sul suo momento e quello del club nerazzurro: "Se torno in Ligue 1? Per ora, no, non è una delle mie priorità. Sono un giocatore dell’Inter e voglio restare all’Inter. Il ritorno all’OM? Tutte voci completamente false, non sono mai stato contattato dal club francese, non so da dove queste voci siano venute fuori. Come ho già detto, ad oggi non sono interessato alla Ligue1. Il Monaco? Una squadra straordinaria, un gruppo giovane fatto di amici che non hanno gelosia tra loro e quella è una forza".



Sul paragone con Pogba: "Siamo molto amici, ma siamo due ragazzi diversi e se pensate al mio sito come ad una mossa uguale alle sue posso dire che non facciamo le stesse cose, abbiamo due personalità diverse. E’ uno dei migliori centrocampisti al mondo e fa cose incredibili. Il costo eccessivo quando sono arrivato all’Inter? Credo che faccia la differenza gli agenti che ci sono dietro, anche se sei giovane, ma hai le persone giuste vicino, puoi fare bene. Appena arrivato all’Inter non erano ancora note le mie caratteristiche, pregi e difetti. La nazionale? Per me resta un obiettivo, ho le qualità per andare in Nazionale e l’anno scorso non esserci andato all’Europeo è stata una delusione. Però mi sembra ancora possibile poter giocare con Pogba, abbiamo giocato insieme nelle giovanili, ma devo fare bene con l’Inter per essere convocato dalla nazionale maggiore".