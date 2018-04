La rabbia che sale, la speranza che scende. Poi, di colpo, l'incredulità, uno slow motion di adrenalina con occhi luccicanti e bocca spalancata che ti pervade. E ti godi il momento, facendo tutto e il contrario di tutto: lacrime e sorrisi, abbracci liberatori di sofferenza, pugni al cielo di puro godimento. Tutti i gol sono emozionanti, ma quelli all'ultimo minuto un po' di più. Lo sa chi li fa, lo sa chi subisce: chiedere ai tifosi di Napoli e Juventus, chiedere a Koulibaly e Buffon, protagonisti, agli opposti, della sfida scudetto di domenica. Partendo dal gol del centrale senegalese, la Classifica di CM di questa settimana è dedicata ai 10 gol all'ultimo respiro dal 2000 oggi (sfogliare la gallery per scoprire la classifica), dal 90esimo in poi, compresi i supplementari.



SOLO ITALIANE - Per delimitare ulteriormente il campo, si prendono in considerazioni solo reti realizzate o subite da club italiani. Quindi, per intenderci, niente Sergi Roberto in Barcellona-PSG, niente Solskjaer nella Champions del '99 (è vero, è fuori anche dagli anni 2000, ma non si può non nominare). Quindi spazio all'Italia, a sogni Mondiali e incubi europei; spazio al Milan, all'Inter, alla Juve, alla Serie A e alla Champions, spazio ai gol che ti fanno impazzire come Inzaghi, anche se poi in realtà lo ha fatto Tomasson. Anche perché, lo spiega Nick Hornby: "Strano che non abbia ancora detto che il calcio è uno sport stupendo, ma è chiaro che lo è. I gol hanno quel valore della rarità che i punti e i set non hanno, e quindi ci sarà sempre quel fremito, il fremito di vedere qualcuno fare qualcosa che può essere fatto solo tre o quattro volte in tutta una partita se sei fortunato, neanche una se non lo sei".



@AngeTaglieri88





1. Grosso (Italia-Germania)

2. Wiltord (italia-francia)

3.Totti (Italia-Australia)

4. Inzaghi (ajax milan)

5. Ronaldo (Real-Juve)

6. Koulibaly (Juve-Napoli)

7. Montella (Roma-Juve)

8. Zapata (Inter-Milan)

9. Icardi (Milan-Inter)

10. Seedorf (Inter-Juve)