Il Real Madrid festeggia la vittoria per 3-0 ottenuta sulla Juventus in Champions League, ma negli spogliatoi dell'Allianz Stadium c'è stata un'altra celebrazione quella che ha visto premiato il centrocampista croato, Mateo Kovacic subentrato nel finale di partita e arrivato alle 100 presenze con la maglia delle Merengues. Un record segnato che, però, non cambia le prospettive per il suo futuro.



ADDIO SEGNATO - In estate il Real Madrid sta pensando ad una piccola rivoluzione e fra i candidati a lasciare la capitale spagnola in estate c'è proprio il talento croato. Il suo rendimento non è mai stato eccelso e sono poche le gare in cui è risultato incisivo. In questa stagione sono solo 16 le presenze da titolare con 0 gol all'attivo e solo 3 assist. Un rendimento che a 3 anni dall'acquisto dall'Inter per circa 30 milioni, sta facendo riflettere la dirigenza spagnola.



FRA ICARDI E L'INTER - Kovacic nella serata di ieri ha voluto celebrare la sua centesima presenza con l'intero spogliatoio mettendo in mostra la casacca del Real col numero 100 e postando la foto sul proprio profilo instagram. Fra i tanti che hanno speso tempo e parole per complimentarsi con lui c'è anche l'ex-compagno Mauro Icardi che ha commentato con un semplice ma diretto: "Complimenti Frateee". Un messaggio che non nasconde un'idea di mercato che l'Inter continua ad avere e che valuterà in vista della prossima estate in caso di apertura definitiva da parte del Real Madrid all'addio. Kovacic piace da tempo e lui non ha mai nascosto che tornerebbe volentieri a Milano. Il budget di mercato dei nerazzurri non può al momento garantire un pagamento cash alle Merengues ma in caso di qualificazione alla prossima Champions League ci sarebbe margine per intavolare una trattativa. L'idea c'è ed è concreta, i primi messaggi non stanno tardando ad arrivare.