L’attaccante del Lech Poznan Dawid Kownacki, cercato dalla Fiorentina negli ultimi giorni del mercato di gennaio, parla così a proposito del suo futuro a Super Express: 'L’interesse di Fiorentina e Rennes per me sicuramente mi dà forza ma preferisco non guardare troppo in avanti, mi interessa il presente ed il lavoro duro. Se giocherò bene con il Lech Poznan, arriveranno anche le offerte. Ho ancora un anno e mezzo di contratto e sono felice qui, poi vedremo quello che succederà più avanti… '.