Il giocatore del Nizza Vincent Koziello è vicino al Colonia. Seguito, in Italia, dalla Fiorentina - contatto con i francesi, che hanno battuto cassa - e dal Benevento - piace a De Zerbi, possibile in quel caso un prestito di sei mesi - su tutte, oltre al Genoa e al Sassuolo, oggi parlerà con la società tedesca: da valutare la formula, vista la situazione di classifica, con l'offerta che si aggira tra i tre e i quattro milioni di euro. In alternativa, in Spagna c'è il Leganes.