Intervistato dalla BBC, Kyle Lafferty, ex attaccante del Palermo, ha ammesso che quando militava nei Rangers dal 2008 al 2012 era diventato uno scommettitore accanito. "Non potevo puntare sul calcio, mi era vietato. Scommettevo persino sui cavalli e sui cani, anche se non sapevo nulla al riguardo. Sono finito anche a giocare alle roulette online, perdendo somme molto grandi senza mai preoccuparmi". L'attaccante dell'Irlanda del Nord ha poi proseguito: "L'aiuto dei compagni di squadra è stato fondamentale, sia prima che adesso. La scommessa calcistica ai tempi del Norwich? Era sbagliato e lo sapevo, ma ho ceduto. La FA però mi ha dato una grossa mano, mettendomi in contatto con una clinica in cui svolgevo sedute bisettimanali con uno psicologo. Tuttavia qualcosa non andava: dai l'impressione di chiedere un aiuto ma poco dopo sei già fuori a giocare ancora".



Nel corso di questa stagione Lafferty sembra essersi liberato da questo problema e pensa solo al campo, infatti con la maglia del suo nuovo club scozzese l'Heart of Midlothian FC, ha realizzato sei reti nelle prime 10 partite.