Gentile Procuratore,leggo spesso questa rubrica dove alternate risposte a genitori di figli calciatori oppure a tifosi e appassionati di calcio.Io sono l'ennesimo papà che rompe le scatole e che probabilmente sarà riempito di insulti dai vostri utenti. Però non resisto a non mettere in evidenza il caso di mio figlio. E' un 2003, alto neanche un metro e settanta, con una struttura ancora esile, ma con dei piedi eccezionali e una grande visione di gioco. Sono il suo "procuratore" potremmo dire visto che ho anche giocato a calcio a discreti livelli. Ora mio figlio è senza squadra perchè quest'estate non siamo riusciti a trovare una collocazione adeguata in un settore giovanile professionistico. Abbiamo fatto tantissimi provini ricevendo più o meno sempre le stesse risposte: "Suo figlio ricorda Pirlo nelle movenze, ma è troppo lento, non ha il passo, non è reattivo, ecc. ecc.".Io, quindi, chiedo: ma come si fa a bocciare un ragazzino di 14 anni con dei giudizi simili? Non andrebbero aspettati i ragazzi almeno fino a 16-17 anni? Ringrazio in anticipo se vorrà darmi una risposta. Massimo '60. Non penso che il rifiuto sia legato alla struttura fisica visto che i centimetri e la massa muscolare si possono acquisire nel tempo e con il lavoro. L'unico sospetto che nutro riguarda la contestata mancanza di velocità e di reattività (poco migliorabile, spesso è una questione di fibre muscolari!).E voi cari utenti dipensate che un giovane calciatore di 14 anni possa essere scartato perchè ritenuto poco veloce e reattivo oppure questi ragazzi vanno aspettati?Per scrivere all'avvocatoutilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su www.footballworkshop.it