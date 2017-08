Nicolas Burdisso è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Torino. La conferma del fatto che la trattativa sta per andare in porto arriva direttamente dal procuratore del difensore, Martin Guastadisegno. "Abbiamo chiuso l'accordo col Torino - ha dichiarato l'agente ai microfoni di Tuttomercatoweb.com - Accordo annuale già raggiunto, manca solo la firma".



Burdisso prederà il posto in squadra di Danilo Avelar, che si trasferirà all'Amiens: sarà il quinto difensore centrale e con la sua grande esperienza potrà essere un elemento utile anche dentro lo spogliatoio, oltre che in campo quando verrà chiamato in causa.