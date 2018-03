Lautaro Martinez all'Inter. Lo annuncia l'agente dell'attaccante del Racing Avellaneda, Rolando Zarate, ai microfoni di Tyc Sports: "Martinez andrà all'Inter per 30 milioni di dollari complessivi (una somma pari a poco più di 24 milioni di euro, ndr). Abbiamo sempre parlato coi nerazzurri per una sua partenza a giugno, non accetteranno mai di lasciarlo in Argentina fino a dicembre".



MONDIALE? - Il fratello dell'ex Inter e Lazio Mauro Zarate parla anche della possibilità di vedere il classe '97 con l'Argentina al Mondiale: "Per il momento la sua convocazione non è ancora ufficiale, quindi non pensiamo alla data di partenza del gruppo e alla sua partita col Racing".