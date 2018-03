Il procuratore di Christian Maggio, Massimo Briaschi, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del futuro del suo assistito: "Christian è un professionista esemplare, da portare ad esempio per i giovani. Alla sua età dimostra quattro anni in meno di quelli che ha in campo. Rinnovo? Ci vedremo con il club nei prossimi mesi per capire se ci sono le condizioni per andare avanti in questa esperienza, prenderemo una scelta di comune accordo con la società"



NAPOLI - "Non è una squadra in difficoltà, un pareggio a San Siro con l’Inter ci può stare, la più grande occasione l’hanno avuta gli azzurri con Insigne. La Juve è prima ma il Napoli gioca il miglior calcio, ci sono ancora tante variabili che potranno incidere in questa corsa quindi nulla è perduto. Ovvio che la squadra ci crede, sarebbe grave il contrario perché sono stati in testa per tantissimo tempo. Non è facile perché la Juve in questi anni sappiamo cosa ha fatto, ma il Napoli ha le carte per giocarsela fino all’ultima partita".