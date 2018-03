Un esterno offensivo di grande corsa e gamba, capace di puntare l'uomo e saltarlo in velocità seppur non più giovanissimo. Classe '90, olandese ma con chiare origini guadalupensi, Garry Mendes Rodrigues può essere uno dei profili più interessanti del prossimo mercato estivo.



L'AGENTE APRE A INTER E MILAN - Parlando ai microfoni di Voetbal International, l'agente del giocatore, Sunir Patel, ha aperto alla possibilità di un addio con l'approdo all'Inter o al Milan come possibilità concreta: "Garry al Galatasaray sta crescendo ogni giorno, penso che possa andare all’Inter o al Milan. Ma ci sono troppe persone che vogliono manipolare i giocatori”.



TERIM A MILANO - In quest'ottica si può intendere anche il viaggio a Milano delle scorse settimane dell'allenatore del Galatasaray, Fatih Terim. Con entrambi i club l'allenatore turco ha ottimi rapporti e in particolare con i nerazzurri ha in ballo anche l'operazione che potrebbe trattenere in Turchia l'esterno giapponese Yuto Nagatomo (oggi in prestito secco). Rodrigues è in scadenza di contratto il 30 giugno 2021, ma la necessità di fare cassa del Galatasaray può spingerlo all'addio.