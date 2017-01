Patrice Evra non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro: il terzino francese della Juventus è ancora indeciso sulla futura destinazione, non escludendo nemmeno una possibile permanenza a Torino. Il club bianconero è così vincolato al volere dell'ex Manchester United, anche se la gara di ieri contro la Fiorentina ha evidenziato la necessità di acquisire un terzino sinistro dal mercato, visto che Alex Sandro non appare ancora completamente a posto dal punto di vista fisico e Asamoah è adattato. Il problema è che Kolasinac, terzino dello Schalke 04, arriverebbe a gennaio solo con la partenza di Evra.



LE PAROLE DELL'AGENTE - Il suo agente, Federico Pastorello, ha voluto fare chiarezza sulle intenzioni del francese: "Lui ha sempre avuto un amore incondizionato per la Premier League e l'idea di tornare in Inghilterra lo ispira. La situazione è molto semplice: deciderà tra una settimana-dieci giorni. Patrice sta parlando con la società e non c'è alcun tipo di contrasto con Allegri e la società alla base di questa riflessione. È una questione morale più che tecnica." Tramontata l'ipotesi di un ritorno al Manchester United, dopo il Valencia, destinazione che non fa impazzire il giocatore, ora è il Crystal Palace la favorita per aggiudicarsi il terzino francese: ma tra dieci giorni potrebbe essere troppo tardi, visto che la Juve si troverebbe con poco margine di tempo per poterlo sostituire.