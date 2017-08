George Atangana, storico agente di Franck Kessie, ha concesso una intervista a La Repubblica: "Entra a 20’ dalla fine e mi volto verso il mio vicino: ma questo chi è? Da pilastro dell’Under 17 fece il Mondiale ad Abu Dhabi e capii che era pronto per il salto. L’Atalanta aveva il posto per l’extracomunitario e mi ascoltò. Lo avevo preparato: nei primi sei mesi non ti guarderà nessuno. Gli consigliai la B in prestito, al Cesena: lì ha capito di potere stare in A". Atangana ha raccontato anche un particolare aneddoto su Kessié: "Gli davo qualche soldo in più e lui me ne chiedeva altri, non capivo. Poco tempo fa me lo ha spiegato: sai, vecchio, ti ricordi i soldi di Cesena? Io sono orfano, li mandavo agli orfanotrofi in Costa d’Avorio". Per Kessié, il 19 è un numero speciale: è la data del suo compleanno, del suo arrivo in Italia e, doprattutto, della scomparsa del padre. Il Milan lo ha dato a Bonucci, ma la madre ha rassicurato il ragazzo: "Non ti preoccupare, hai già onorato abbastanza la memoria di papà".