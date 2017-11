L'agente del centrocampista ivoriano del Milan Franck Kessie parla ai microfoni di Radio Crc. Ecco quanto dichiarato da George Atangana: “L’Italia fuori dal Mondiale è un dramma per tutti perché parliamo di una Nazione che quando manca è sempre una perdita. Vedere Buffon piangere è stato toccante e c’è da riflettere e capire dove si è caduti guardandosi indietro. Kessie? Le grandi squadre cercando di prendere sempre calciatori di valore e su di lui non c’era solo il Napoli. Ho valutato ogni progetto e scelto quello migliore per lui prendendo in esame ogni aspetto. Veniva da una società media e il Milan credo sia stata la scelta migliore perché lì iniziava un nuovo ciclo. Il Milan ha seguito Kessie dimostrando il suo interesse ed è stato corretto e deciso nel volerlo accontentando le nostre richieste. Montella è stimato da giocatori e società e credo sia un allenatore che vale per cui credo che il Milan andrà avanti con lui. Sabato il Napoli avrà di fronte un Milan rigenerato, fiducioso e consapevole della sua forza per cui avrà voglia di dire la sua. Sarà una bella partita al San Paolo, di grande livello”.