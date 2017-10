Mesut Ozil è un desiderio complicato. Il trequartista tedesco è stato accostato all'Inter come opportunità per gennaio o per il prossimo anno a parametro zero, visto il contratto a scadenza con l'Arsenal: Erick Thohir ha confermato l'interessamento, ma come riportato da Calciomercato.com nei giorni scorsi Ozil in realtà non è un obiettivo vicino, visto che Ausilio e Sabatini sono concentrati su altri giocatori con ingaggi più bassi rispetto agli 8/9 milioni che pretende l'ex Real Madrid.



RINNOVO VICINO - Ma la novità arriva direttamente dall'entourage di Ozil. Proprio l'agente del tedesco ha annunciato che il rinnovo è più vicino con i Gunners: "I colloqui per rinnovare con l'Arsenal sono in corso e procedono bene", parola di Erkut Sogut a Fanatik, in Turchia. E adesso, l'Inter per Mesut Ozil è più lontana: difficilmente sarà lui il rinforzo che aspetta Spalletti a gennaio.