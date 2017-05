Un addio ormai certo e la fine di un'avventura durata oltre 200 partite. Il contratto di Gonzalo Rodriguez con la Fiorentina non sarà rinnovato e scadrà il 30 giugno 2016 lasciando libero il centrale argentino di firmare con un nuovo club.



VUOLE RESTARE IN ITALIA - La conferma dell'addio del capitano viola è arrivata nella giornata di oggi dal suo agente José Raul Iglesias intervistato da Voci di Sport: "La Fiorentina non si è più fatta sentire, sarà libero il 30 giugno. Lui ha moglie e figlio italiani quindi nonostante i contatti anche con squadre spagnole e tedesche è auspicabile che resti in Italia, ma vuole un progetto che lo porti a lottare per la Champions".



LAZIO E MILAN - Prendere un giocatore dell'esperienza di Gonzalo Rodriguez a parametro zero è sicuramente una mossa interessante per quelle squadre che vogliono completare il proprio reparto arretrato senza esborsi importanti. E' il caso del Milan, che ha già chiuso il colpo Musacchio ma che, con le possibili partenze di Paletta e Gustavo Gomez, affiancherebbe all'argentino e a Romagnoli un centrale di sicuro affidamente. Ma è il caso anche della Lazio, che vedrà l'addio di Stefan de Vrij in estate e che, così come il club rossonero, lotterà anche nella prossima stagione per confermare la straordinaria annata che sta per concludere. Tentazioni, contatti, con un unica certezza, il futuro di Gonzalo Rodriguez non sarà in maglia viola.