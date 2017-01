L'agente di Yaya Touré Dimitri Seluk, intervistato da Championat, ha rivelato di aver rifiutato un'offerta dalla Cina, poi ha attaccato Axel Witsel che ha rifiutato la Juventus per passare al Tianjin Quanjian: "Non sono d'accordo con lui, con questo tipo di offerte si può rinunciare... E' più importante la mentalità di un calciatore, poi ci sono persone che amano il denaro e quelle che amano il calcio. Per tutto l'oro della Cina, non c'è un giocatore al livello di Yaya Touré, sono certo che giocherà ai più alti livelli ancora per cinque anni".