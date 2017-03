Ha usato il pugno di ferro la federazione albanese nei confronti del gruppo Illiryan Elite, colpevole di aver lanciato petardi in campo durante la partita di qualificazione ai Mondiali di ieri contro l'Italia e squalificata con un DASPO a vita per tutti i suoi componenti. Questo il comunicato ad accompagnare:



"La Federazione dell'Albania condanna fermamente gli atti non sportivi verificatisi venerdì al Renzo Barbera, che hanno portato alla sospensione della partita. Il raggruppamento estremista Illiryan Elite non ha nulla a che fare con l'eccellente tifo albanese, che ha mostrato una fantastica immagine di sì, sostenendo la squadra come dodicesimo uomo. Siamo categoricamente non d'accordo con gesti anti-sportivi, non vogliamo incrinare l'amicizia con l'Italia e chiediamo scusa a colleghi, tifosi, onesti cittadini e squadra dell'Italia".