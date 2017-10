Il periodo di prova e di ambientamento, dopo oltre un mese dall'inizio della stagione, è finito.Il talento non manca, così come la voglia di far bene e di mettersi in mostra per conquistarsi un posto nel futuro della Vecchia Signora. Da chi sta sorprendendo nella massima serie, Pole Rolandoin primis, ai giovani campioni usciti allo scoperto nel campionato cadetto, in particolare Ferdinando, senza dimenticare i già affermati Mattiae Leonardo. Il futuro inizia adesso.