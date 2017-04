'L’unica alchimia fu quella di trovare una società, una città, un gruppo di giocatori tutti uniti per lo stesso obiettivo: l’inizio alla Fiorentina fu questo. Quando parlai per la prima volta con la proprietà mi dissero che volevano vedere la squadra nella parte sinistra della classifica, senza stabilire ulteriori obiettivi. Poi ci rimanemmo per tutto il campionato. Il mio feeling che è mancato a Sousa? Dopo il primo anno successe che ci trovammo in Serie B per via di Calciopoli, alla presentazione eravamo soli con i tifosi che piangevano e mi sentii di legarmi alla città e alla situazione in quel momento di difficoltà. Ci ritrovammo anche con i ragazzi e ne parlammo: la mattina dopo nessuno mi chiese di andare via, questo per me era già un successo. Forse il tifoso ha percepito questo'.