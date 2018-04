Il figlio di Giuseppe Virgili, ex calciatore della Fiorentina, e amico di Maurizio Sarri, Aurelio Virgili, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno del tecnico azzurro: "Vi garantisco che Sarri è un grande tifoso della Fiorentina, poi è normale che oggi allenando il Napoli sottolinei spesso le sue origini napoletane. E’ ovvio che domenica lui avrà in testa solo la vittoria per il suo Napoli che sta lottando per uno scudetto che sarebbe qualcosa di storico. Io e lui ci sentiamo settimanalmente, anche negli ultimi giorni. Non so se Sarri rimarrà al Napoli, anzi… Soprattutto se vincesse lo scudetto, il suo futuro sarebbe altrove e se mi chiedesse un consiglio gli direi di andarsene da vincitore. Poi il suo sogno nel cassetto è allenare la Fiorentina e lo dico seriamente, a volte abbiamo parlato tra il serio e il faceto di un futuro, dopo aver allenato grandi club, come allenatore dei viola anche a gratis".