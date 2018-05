in un contesto totalmente diverso dai due precedenti. Si parla dima che di fatto ha saputo infilare il settimo scudetto consecutivo proprio in quest’ ultimo mese; dall’altra parte c’èe che ha ritrovato il sorriso grazie alle ultime due vittorie in campionato.. Ma una finale è un frullatore: nessuna dichiarazione è affidabile nel prepartita.all’Allianz Stadium. Quando finì 3-1. All’andata (ancora una vittoria bianconera per 2-0)che doveva ancora scoprire interamente le doti del suoUna scoperta che costò cara a Gattuso nel ritorno, quando il tecnico bianconero passò nella ripresa da un 3-5-2 sofferente a(sotto vedremo meglio).Intendo al di là dell’? La condotta generale di Allegri ci insegna a pensare che non è affatto scontato. Come se il piano partita venisse sempre e comunque prima di tutto. Prima ancora di questo Douglas Costa stratosferico e incontenibile.Dunque non stupiamoci più di certe esclusioni illustri, nel caso dovessero ripetersi.– Per questa ragioneE se fosse stata una prova generale? Pensarlo è già un azzardo, ma ricordiamoci del 3-5-2 che Allegri schierò sempre a Torino per arginare e sfiancare il 4-3-3 di Gattuso.spetterebbe il duello conmentre a, sulla destra, toccherebbe. Ae ail– Prendiamo un esempio di, tratto dalla partita giocata a San Siro contro l’Hellas.I rossoneri infatti attaccano volentieri in cinque. Questo costringe le mezzali avversarie (se gli avversari giocano a specchio col 4-3-3) a seguire fin dentro l’area tali inserimenti.. Con cinque difensori, al contrario, la Juve assorbirebbe frontalmente Kessié e Bonaventura, congià posizionate davanti alla difesa.- Ancora interessanti sono state, a inizio ripresa. Dentro Douglas Costa, fuori Matuidi, con Alex Sandro interno sinistro. Con Matuidi e Pjanic al posto di Alex Sandro e Marchisio, sarà questa la Juve contro il Milan?Il tecnico bianconero, coi cambi che ha, può permettersi di gestire, di fare qualche calcolo lungimirante. Allegri non ha mai fretta di schierare il miglior undici. Probabilmente lo farà in un momento delicato della gara, quando il divario tra le due squadre potrebbe spalancarsi. Come nella partita Juve-Milan del 31 marzo.– Nell’ultimo confrontoTant’è vero che il Milan rischiò di portarsi in vantaggio con qualche ripartenza insidiosa (vedi lo splendido tiro del turco che andò a stamparsi sulla traversa di Buffon).Allora sì che la Juventus prese il sopravvento, all’interno di una gara giocata fino a quel punto forse anche meglio dal Milan. Qui sotto vediamo Douglas Costa in procinto di superare Calabria per servire poi Khedira sulla corsa. Dal cross del tedesco nacque il gol di testa di Cuadrado.In uno scacco matto post Juventus-Sampdoria ho già avuto modo di parlare degliEbbene, anche il 3-1 contro il Milan si originò proprio da una giocata del genere del brasiliano. In questo caso tuttavia non si trattò propriamente di assist ma di penultimo passaggio, dato che l’assist a Khedira lo fece Dybala (e che assist!). Notevolissima anche l’intuizione di centrocampista tedesco (movimento da ‘terzo uomo’), che sorprende alle spalle Kessié attratto solo dal pallone.. Ecco di cosa si priverebbe Allegri se optasse per un 4-3-3 puro, come quello che ha schierato contro l’Inter:Tanto al ritorno col 4-3-3 di Gattuso, quando Dybala ricevette in un fazzoletto il passaggio di Pjanic, e si girò in un lampo e calciò in rete.Quanto all’andata, contro il 3-4-2-1 di Montella, quando, servito ancora da Pjanic sulla diagonale, fece da sponda per il Pipita nell’azione del vantaggio bianconero.