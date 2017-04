Ora basta, l'Argentina cambia guida tecnica: troppo deludenti gli ultimi risultati dell'Albiceleste, scivolata al 5° posto del girone sudamericano per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018 e dunque al momento dalla zona ad accesso diretto (prime quattro, la quinta si gioca lo spareggio intercontinentale). Nella notte il presidente dell'AFA (Federcalcio argentina) Claudio Tapia ha fatto l'annuncio che ormai si attendeva da settimane: "Abbiamo raggiunto un accordo, vi annunciamo che Edgardo Bauza ha cessato di essere il ct della nazionale argentina".



SAMPAOLI IN POLE, E ICARDI... - E' già partita la caccia al suo successore, ma media sudamericani e spagnoli sono già concordi: piace Simeone che però ha altri piani al momento, in pole c'è invece Jorge Sampaoli, con Tapia e i suoi collaboratori già pronti a viaggiare in Spagna per chiudere. L'AFA vuole trattare con il Siviglia, che però intende intascare l'intera clausola rescissora da 1,5 milioni di euro, c'è la volontà del tecnico di guidare la Seleccion e poter allenare Messi. Risolto con il club adaluso resteranno da limare alcuni dettagli: la richiesta è di un contratto fino al 2022 e di avere piena libertà nelle convocazioni, senza nessun vincolo posto dai giocatori. Non una richiesta casuale, perché in cima ai pensieri di Sampaoli c'è Mauro Icardi: il capitano dell'Inter è finora stato ostracizzato da parte dello spogliatoio (assecondato da Bauza), ma con il cambio di guida ora il nove nerazzurro può avere la sua chance con l'Argentina.