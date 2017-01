L'arrivo a Parigi di Draxler ha limitato ancor di più lo spazio riservato a Pastore nel Psg: il trequartista tedesco, infatti, è stato fortemente voluto dal tecnico Unai Emery e, vista la situazione, l'umore dell'ex trequartista del Palermo non è di certo alle stelle. I rapporti tra El Flaco e l'allenatore spagnolo stanno inoltre peggiorando nell'ultimo periodo: come specificato dallo stesso Emery, infatti, Pastore si sarebbe dovuto riaggregare ai suoi compagni nella giornata di venerdì, per poi decidere di rimanere col suo staff tecnico, facendo ancora una volta slittare la data del suo rientro. A Parigi la pazienza sta finendo: è per questo che la Juventus resta alla finestra, sperando in un addio di Pastore prematuro rispetto alla scadenza del suo contratto, fissata al 2019.